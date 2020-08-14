Erdoğan'ın İlk cevabı aldılar sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar" açıklamasının perde arkasında Türk fırkateyninin, bir Yunan savaş gemisine yaptığı önleme var.

Hürriyet'te yer alan habere göre; önceki gün Oruç Reis belirlenen alanda çalışmalarını sürdürürken Limnos isimli Yunan fırkateyni Oruç Reis'e yakından taciz girişiminde bulundu. Bunun üzerine Oruç Reis'e koruma ve güvenlik sağlayan fırkateynlerden TCG Kemalreis, Yunan fırkateynine doğru yöneldi.

Sahadaki bozguna çok az yer veren Yunan medyası, Oruç Reis'e yaklaşmaya çalışan Lemnos fırkateyninin fotoğraflarını yayımladı.

YUNAN FIRKATEYNİ KAÇTI

Kemalreis fırkateyninin keskin menavrası karşısında Yunan gemisi kaçmak zorunda kaldı. Yunan fırkateyni kaçarken iki gemi arasında küçük çaplı bir sürtüşme yaşandı. Limnos isimli fırkateyn bölgeden uzaklaşarak, bakım için tersaneye gitti. Kemalreis'te ise görev icra etmesini engelleyecek herhangi bir hasar olmadığı ve görevini sürdürdüğü bildirildi.

KÜÇÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ

Yunan fırkateynin küçük çaplı hasardan sonra dün yine bölgeye geldiği ve Fransa ile yapılan ortak tatbikata da katıldığı öne sürüldü.