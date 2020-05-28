Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü ile ilgili konuşan Erdoğan, "Yarın İstanbul'un Ferhi'nin yıl dönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz" dedi.

YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı münasebetiyle Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağını açıklaması Yunan basınında gündem oldu.

İşte Yunan basınında yer alan haberler:

iefimerida: Erdoğan'dan meydan okuma: Ayasofya'da dua edilecek

24newscy: Son derece kışkırtıcı! Ayasofya'da dua olacak

lykavitos: Erdoğan'ın meydan okuması