Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle son dönemlerde vaka sayılarının yükseliş eğilime girmesi sonrası sık sık tekrarlanan maske ve sosyal mesafe uyarılarını bir kez daha tekrarlayan Erdoğan, "Maskeyi çenesinin altına takan var. Bunları yapmayın, eğlencelere ara verin" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması;

"Temizlik, maske ve mesafe üçlüsünü tüm milletimden korumalarını istiyoruz. Hastanelere düşenler bizlerin yarasıdır. Eğer bunlara dikkat edersek, çok daha önemli bir aşamaya geliriz. Bakıyorsunuz, maskeyi taktığını söyleyen çenesinin altına koymuş. Bu olmaz. Bunları dikkatle uygulamamız lazım. Hastanelerimiz yeterli sayıda, hatta dünyaya göre fazla bir konumdayız. İlkler arasındayız ama halkımız da bizi anlasın.

"TEDBİR BİZDEN, TAKDİR ALLAH'TAN"

Toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlenceler, şunlar bunlar ara verin ya. Bu dönemde de eğlencelere ara verin. Hastane yataklarında komada yatmaktansa eğlenceye ara vermek daha evladır. Bunları yapmayalım, aileleri üzmeyelim. Bunun için tedbirle hareket edelim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Şu anda attığımız adımlarla iyi bir hedefe ulaşalım diyoruz. Virüs sebebiyle oluşan atmoster bizi karanlığa sürüklememelidir. Salgının sebep olduğu sıkıntıları ancak dayanışma ile aşabiliriz. Açta, açıkta her kim varsa onun imdadına önce biz koşacağız. Sizlere inanıyorum."