Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" sözleriyle karşılık verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili sözleri üzerine kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in tweetini alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" paylaşımında bulundu.

ERDOĞAN'DAN MUHALEFET LİDERLERİNE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara yanıt verdi. Erdoğan, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın muhalefet liderlerine yönelik paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.