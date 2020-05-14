Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, normalleşme sonrası gündeme gelecek yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıklar ele alındı. Bu kapsamda kısa süre önce çalışmalarına başlanan baro ve meslek odalarının seçim sistemine yönelik düzenlemeleri ile CHP'nin İş Bankası hisselerine yönelik hazırlıklar masadaydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, CHP hisselerinin hukuki ve ekonomik boyutuna ilişkin kurulda bir sunum yaptı.

CHP'NİN HİSSELERİ HAZİNEYE DEVREDİLECEK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye aktarılması amacıyla 5 ya da 6 maddelik bir düzenleme planlanıyor. Buna göre AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişikliğe gidecek. Kanunun partilere ticaret yasağını düzenleyen 67. maddesine "Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine'ye devreder" hükmünün eklenmesi düşünülüyor.

BAĞIMSIZ ÜYE ATANACAK

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri sırasında atılacak adımlardan biri de banka yönetiminde bulunan dört CHP'li üyenin yerine 'bağımsız üyeler' atanması.

BAYRAM SONRASI MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

MYK'da konunun hassasiyetine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevzuatın belli olduğunu hatırlatarak sürecin fazla geciktirilmemesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Düzenlemenin Ramazan Bayramı sonrasında Meclis'e sunulması bekleniyor.

BARO SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Öte yandan MYK'da ele alınan bir diğer konu ise baro seçimlerine yönelik düzenleme oldu. AK Parti TBMM Grubu tarafından baro düzenlemesini içeren çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Bu konuda nispi temsil sistemi getirilmesi ve alternatif baro seçenekleri üzerinde biraz daha çalışılması kararlaştırıldı. Edinilen bilgiye göre, "Asgari bin avukat üyeliği sağlandığı takdirde illerde ikinci bir baro daha kurulabilir" şeklindeki görüş değerlendiriliyor. Partinin hukukçu kurmayları tarafından tekrar görüşülecek düzenleme, son şekli verilmek üzere daha sonra Erdoğan'a sunulacak.