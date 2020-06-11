Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısındaİstanbul Beşiktaş'ta Ceylan G'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

SOYLU TÜRKİYE'DE "KADINA ŞİDDET AZALDI" DEYİNCE ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunumu sırasında, konu kadına yönelik şiddete geldi. Soylu'nun pandemi döneminde tüm dünyada kadına yönelik şiddet artarken, Türkiye'de azaldığı iddiası üzerine Erdoğan devreye girerek İstanbul'da yaşanan ve medyaya yansıyan bir olaydan örnek verdi.

"NASIL SERBEST BIRAKILIR?"

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" dedi. Soylu da "Sonra tutuklandı. Şu anda içeride" yanıtını verdi. Erdoğan, Soylu'nun anlattığı, 'telefona uygulama indirilerek planlanan takip sistemi'nin de bir an önce tamamlanmasını istedi.