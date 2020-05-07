Vanlı fırıncı Kovid-19 şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi

Dünyaya diz çöktüren, yaşantımızı değiştirip, tek gündem maddemiz halene gelen koronavirüsle mücadele şekillerine her gün yenileri ekleniyor. Babasıyla birlikte Erciş ilçe merkezinde fırın işleten İsmail Şit de ürettiği ekmeklerine, televizyonlarda ve gazetelerde görüp etkilendiği "Kovid-19" şeklini verdi.

"PİDE ALMAYA GELEN İNSANLARIN ÇOK DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Şit, bunu sosyal sorumluluk için yaptığını ve virüse dikkat çekmek istediğini söyledi. Virüse benzeyen ekmekleri tezgahına dizen Şit, "İftar için pide almaya gelen insanların çok dikkatini çekiyor. Amacımız, bu uygulama ile salgının sürekli insanların hafızasında yer almasını, sosyal mesafeye ve maske takmaya daha çok duyarlı hale gelmesini sağlamaktır. "dedi.

"ÇOK İLGİNÇ VE ÇARPICI BİR UYGULAMA"

Ekmek almaya gelen vatandaşlar ise koronavirüse benzeyen ekmekleri tezgahta görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Müşterilerden Hasan Ortakaya,"İftar pidesi almak için her gün bu fırına geliyorum. Tezgahta koronavirüse benzeyen ekmek görünce çok şaşırdım. Çok ilginç ve çarpıcı bir uygulama. Bu uygulama ile salgına dikkat çekmişler. Gerçekten de bu salgını ciddiye almak lazım. Herkesin buna benzer sosyal çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.