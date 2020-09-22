Ercan Taner ve Fatih Altaylı fena kapıştı! Canlı yayın ve sosyal medyada birbirlerinin telefon numaralarını paylaştılar

Fatih Altaylı Bloomberg'te çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları esnasında konuşan Altaylı'ya Ercan Taner sert yanıt geldi.

Altaylı'nın spor basınında yaşanan krizlerle ilgili açıklamaları esnasında TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in TRT ve TFF'den toplamda 500 bin TL kazandığını iddia etmesi üzerine sosyal medyadan sert mesajlar yazdı.

Ercan Taner Twitter hesabından, "Ya Fatih Altaylı sen ne işsin? Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı. Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih. Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı" açıklamalarında bulundu.

"ERCAN TANER KAFAN MI İYİ"

Ercan Taner'in mesajları sonrası açıklamalar yapan Altaylı, "Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun? Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar." ifadelerinde bulundu.

ÖNCE ALTAYLI, SONRA DA TANER TELEFON NUMARALARINI PAYLAŞTI

Yaşanan gerilim sonrası Fatih Altaylı, cep telefonuna Ercan Taner tarafından aramayı kameralara gösterdi. Bu esnada tecrübeli spikerin telefon numarası ekranlara yansıdı.

Altaylı'nın açıklamaları sonrasında Taner paylaşımında, "Fatih ile konuştum herhalde yanlış anlaşılma var galiba" açıklamasında bulundu.

Daha sonra Taner de, Fatih Altaylı'nın telefon numarasını paylaştı. Tecrübeli spiker paylaşımda, "Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu. Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.