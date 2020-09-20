Eran Zahavi, PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Adı daha önce Fenerbahçe'yle de anılan Eran Zahavi'nin yeni adresi belli oldu. İsrailli golcü Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven'a transfer oldu. Hollanda ekibi transferi sosyal medyadan duyurdu.

PSV Eindhoven 2 yıllık sözleşme imzalattığı 33 yaşındaki futbolcu için bonservis ödemeyecek. Zahavi, kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maç oynadı ve 260 gol attı.

"AVRUPA'DA NELER YAPABİLECEĞİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Eran Zahavi transferin ardından verdiği demeçte, ''Çin'de harika zaman geçirdim. Ancak şimdi Avrupa'da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. PSV benim için büyük bir fırsat. Hollanda'da oynamayı dört gözle bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR UĞRUNA BEĞENİ REKORU KIRDI

Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!" cevabını vermişti.

Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 748 bin beğeni ve 107 binin üzerinde yorum geldi.