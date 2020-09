Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim

Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi, Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden ilgisi sonrası İsrail basınına konuştu.

Shay Zahavi, "Sosyal medyada gördüklerimden sonra şok oldum! Geçmişten bugüne tüm paylaşımlarıma 16.000 yorum gelmiş. Eran'ın son gönderisinde 800 binden fazla reaksiyon var. Fenerbahçeli taraftarların gücünü gördük, inanılmaz." dedi.

"Her yüklediğim fotoğrafa yüzlerce yorum gelmesi çok hoş. Sürekli 'Come to Fenerbahçe' yazıyorlar." diyerek sözlerini sürdüren Shay Zahavi, "Onları anlıyorum. Eran'ın Fenerbahçe için oynamasını çok istiyorlar. Onların yerinde olsam ben de Eran'ın takımımda oynamasını isterdim." ifadelerini kullandı.

748 BİN BEĞENİ GELDİ

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek yeni forvetin Eran Zahavi olması bekleniyor. İsrailli golcü, dün taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.

Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!" cevabını vermişti.

Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 748 bin beğeni ve 107 binin üzerinde yorum geldi.

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Katzav, "Fenerbahçeli taraftarların ilgisi baş döndürücü ve gönül ısıtıcı. Bunun için teşekkür ediyoruz. Eran, şu ana kadar hiçbir kulübe imza atmadı veya imza atmaya yakın değil. Çin'deki sözleşmesi hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'den Sport1'in haberine göre; Eran Zahavi'ye birçok kulüpten teklif gitti ama Fenerbahçe'den gelen resmi bir teklif yok. Zahavi'ye giden en ciddi teklifin ise PSV'den olduğu vurgulandı.

Bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.