Epic Games Ağustos bedava oyunları neler? Epic Games indirimleri devam ediyor!

Epic Games "Her Hafta Ücretsiz Bir Oyun Al" diyerek, ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. 30 Temmuz'a kadar Next Up Hero ve Tacoma oyunları ücretsiz olmaya devam edecek. Ağustos ayının ilk haftasında ise 3 oyun daha ücretsiz olacak: 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP

30 Temmuz 18:00 itibari ile ücretsiz olacak oyunlar tekli veya eşli modda oynamak için uygun.

20XX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşletim sistemi: Windows 7 veya yukarısı

İşlemci: 2009+ işlemci yeterlidir

20XX önerilen sistem gereksinimleri

RAM: 1024 MB

Depolama: 2 GB

Direct X: 9.0c

Ekran kartı: 2009+ ekran kartı

Desteklenen Diller: İngilizce

Altyazı: Türkçe

BARONY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Barony sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 veya 8.1

İşlemci: Intel i3 3.0 GHz veya Intel i5 3.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM veya 8 GB RAM

Depolama: 300 MB - 800 MB

Ekran kartı : Intel Entegre Ekran Kartı

SUPERBROTHERS : SWORD & SWORCERY EP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Superbrothers: Sword & Sworcery EP en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Microsoft Windows XP / Vista / 7

İşlemci: AMD Athlon 64 2800+ / 1.8 Ghz ve Intel Pentium IV / 2.8 Ghz

Bellek: 1 GB RAM

Depolama: 500 MB HD alanı

DirectX: 9.0

Ekran kartı: 128 MB RAM'li Ekran Kartı

Superbrothers: Sword & Sworcery EP önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Athlon 64 2800+ / 1.8 Ghz ve Intel Pentium IV / 2.8 Ghz

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 1 GB HD alanı

DirectX: 9.0

Ekran kartı: 256 MB RAM'li Ekran Kartı