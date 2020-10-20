Eos Nedir? Eos Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri?
EOS eozonofil sayısını gösteren bir kan testidir. Eozonofilin anormal düzeyleri genel olarak rutin tam kan sayımında ortaya çıkar. Vücut için hayati önem taşıyan hücrelerden biridir. Eozonofil nedir? Eozonofil yüksekliği nedir ve neden yükselir?
EOS yani eozofil, bağışıklık sisteminde önemli görevleri bulunan bir hücredir. Eozonofiller kemik iliğinde üretilmektedir. Akyuvarların bir türüdür. Eozonofil nedir? Eozonofil yüksekliği nedir ve neden yükselir? Eozonofil düşüklüğü nedir ve neden düşer? EOS ile ilgili tüm içerikler haberimizde…
EOS NEDİR?
Vücudun bağışıklık sistemindeki en önemli hücrelerden olan akyuvarların bir türüdür. Vücudu parazitler, virüsler ve bakterilerin zarar vermelerinden koruyan, hayati önem taşıya hücrelerden biridir. Kemik iliğinde üretilirler. Eozonofiller vücut dokularında depolanarak birkaç hafta hayatta kalırlar. Sürekli kemik iliği tarafından yenilenirler.
EOS NORMAL REFERANS ARALIĞI NEDİR?
Yetişkin ve sağlıklı bireylerin kan testlerinde bulunması gereken normal EOS referans aralığı mikrolitre başına 500 ve 500' den daha azdır. Çocuklarda ise normal EOS referans aralığı yaşa göre farklılık göstermektedir. Bazı EOS değerleri miktara göre hafif, orta ya da şiddetli olarak sınıflandırılan bozukluklar olarak adlandırılabilir. Bunlar;
Hafif bozukluk: EOS değerlerinin mikrolitre başına 500 ila 1,500 EOS olmasıdır.
Orta şiddette bozukluk: EOD değerinin mikrolitre başına 1,500 ila 5,000 EOS olmasıdır.
Şiddetli bozukluk: EOS değerinin mikrolitre başına 5,00 EOS'dan daha fazla olmasıdır.
EOS YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?
EOS değerlerinin normalden daha yüksek çıktığı bir kişinin vücudunda çoğunlukla alerjen bir maddenin temas ettiği ya da bazı parazitlere karşı vücudun savunma mekanizması geliştirmiş olduğunu gösterir. Bunun yanında EOS yüksekliği bazen de bağışıklık sisteminde oluşan bazı problemler nedeni ile de görülebilmektedir.
EOS YÜKSEKLİĞİNİN GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR
Alerjik rahatsızlıklar
Zehirlenmeler
Egzema, dermatit, sedef gibi bazı deri hastalıkları
Bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlar
Bazı kanser türlerinin varlığı
Kolagen dokuların hastalıkları
Ülseratif kolit
Bazı ilaçların kullanımı
Addison hastalığı
Gastrit
Bahar nezlesi
Bazı böbrek hastalıkları
EOS DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?
EOS seviyesinde bir parazitin veya yabancı herhangi bir maddenin vücuda dahil olması ile yükselmesi gerekir. Fakat EOS seviyesinin yükselmesi gerektiği fakat yükselmediği durumlar varsa ya da sabit olarak sürekli halde düşük seviyelerde ise bu EOS düşüklüğü olarak adlandırılır.
EOS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR
Alkol zehirlenmeleri
Aşırı stresli yaşam
Doğum kontrol haplarının kullanılması
Böbreküstü bezlerinin bazı sorunları
Kan şekeri düşüklüğü
Tümörlerden kortizol salgılanması
Şiddetli böbrek hastalıkları veya şiddetli karaciğer hastalıkları
Cushing sendromu
Kortikosteroidli ilaçlar veya östrojen içeren ilaçların kullanımı