Enver Ünlü kimdir? Enver Ünlü nereli ve kaç yaşında Enver Ünlü nereye atandı?

ENVER ÜNLÜ KİMDİR?

20 Şubat 1971 yılında Çorum ili Bayat İlçesinde dağan ünlü, İlkokulu Çorum'da, Liseyi Ankara Atatürk Öğretmen Lisesinde ve Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okudu.

ENVER ÜNLÜ'NÜN MESLEKİ HAYATI

1992 yılında mezun olduktan 1993 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanmıştır. Kaymakamlık mesleğine ilk olarak 1994 yılı Temmuzunda Yozgat Kaymakam adayı olarak başladı. Tokat Reşadiye ve Çankırı Yapraklı'da Kaymakam vekilliği yapmıştır. 8 ay İngiltere'de bulunmuştur. 3 yıllık adaylık sürecinden sonra sırasıyla Samsun Asarcık, Malatya Pötürge, Hatay Yayladağı, Diyarbakır Ergani, Kayseri Develi Kaymakamlıkları yapmıştır. 05.10.2015 tarihinde Bakanlık Oluru ile ığdır'ın Osmangazi İlçe Kaymakamlığında görevlendirildi.

ENVER ÜNLÜ HANGİ İLE ATANDI?

10 Haziran 2020 Valiler Kararnamesi ile Giresun valiliğine atanan Ünlü,evli ve 3 çocuk babasıdır.