Ensar ne demek? Ensar ne anlama geliyor? Ensar ne için kullanıyor? Ensar kullanım alanı nedir?

Günlük hayatta pek fazla kullanmasak da özellikle son yıllarda kullanımı artmıştır. Son yıllarda insanlar ensar kelimesini çocukları için kullanmaktadır. Kelime kökeni olarak Arapçadır.

ENSAR NEDİR?

Ensar Arapça kökenli kelimelerden bir tanesi olarak literatürde yer almaktadır. 'Yardım edenler, yardımcılar' anlamına gelen Ensar İslam Dininin tarihsel gelişiminde çok önemli bir yer tutar.

Ensar ismi kelime anlamı 'yardım eden, yardımcılar anlamına gelirken sıfat olarak kullanımında 'herkesi seven, herkese yardım eden' olarak bilinmektedir. Bu sebeple 'Ensar' kelimesi olumlu anlamıyla özellikle erkek çocukları için isim olarak kullanılmaktadır.

ENSAR NE İÇİN KULLANILMIŞTIR?

Arapça kökene sahip olan Ensar, İslam dininin hicret olayından sonra ortaya çıkmıştır. Ensar kelimesi Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara Medineli Müslümanlar tarafından yardım edilmesi anlamına gelmektedir. Medine'de bulunan her Müslüman evine Mekke'den gelen bir Müslüman kardeşini alarak yardım etmiştir. Böylece Ensar kelimesi yardım eden anlamında literatürde yerini almıştır.