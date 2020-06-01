Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı

Otomobilinde ölü bulunan ve cinayete kurban gittiği otopside belirlenen Şahin Topuz'un ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay, 27 Mayıs günü saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Çobankaya Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. 32 AR 826 plakalı otomobil içinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde cesedin, demir doğrama işi yapan Şahin Topuz'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede, Topuz'un kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi.

OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerin ardından Topuz'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopside çekilen filmlerde Şahin Topuz'un vücudunda mermi çekirdeklerine rastlanıldı. Topuz'un ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.SORGULARINDA İTİRAF ETTİLEROtopsi sonucunun ardından olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma ve takiplerin ardından 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Topuz'un kayınbiraderleri Y.K. ve B.K. sorgularında, eniştelerini öldürdüklerini itiraf etti.

TARTIŞMA SONUCU ÖLDÜRMÜŞLER

Şüphelilerin ifadelerinde, enişteleri ile husumetli olduklarını, olay günü eniştelerinin kız kardeşleri ile evlerine geldiğini, çıkan tartışma sonucu eniştelerini 4 el ateş ederek öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin olayı Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği, olaya kaza süsü vererek cesetle birlikte olay yerine gidip, aracı terk ettikleri de ortaya çıktı. Jandarma ekipleri suç aleti tabancayı ve mermileri de ele geçirdi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişide adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.