Endonezya'da kuyuda mahsur kalan İngiliz turist 6 gün sonra kurtarıldı

Endonezya'nın Bali Adası'nda gezintiye çıktığı sırada kuyuya düşen İngiliz vatandaşı Jacob Matthew Roberts (29), 6 günün ardından kurtarıldı.

Endonezya'nın Bali Adası'nda Jacob Matthew Roberts adındaki İngiliz turist, gezintiye çıktığı sırada düştüğü kuyuda 6 gün mahsur kaldı. Yerel medya, Roberts'ın yaklaşık 4 metrelik kuyuya düştüğünü ve sağ bacağını kırdığını bu sebeple çıkamadığını aktardı.

ATTIĞI ÇIĞLIK SAYESİNDE KURTULDU

Roberts, mucize eseri 6 gün boyunca kaldığı kuyudan attığı çığlık sayesinde kurtuldu. Çoğlığı duyan bölge halkı Roberts'ı kurtarmak için seferber oldu. İngiliz turistin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.