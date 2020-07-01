En iyi PS4 oyunları neler? The Last of Us 2 fiyatı nedir? The Last of Us 2 konusu nedir?

19 Haziran 2020 tarihinde çıkan The Last of Us Part II ile ilk oyunun satışları da arttı. PlayStation 4'ün en hızlı satan ve en çok oyuncuya sahip oyunu Naughty Dog tarafından piyasaya sürülmüştü. İlk üç günde 4 milyon adet satan oyun ile The Last of Us: Remastered'ın satışları önceki haftaya göre %82 arttı.

Yayınlanan raporda, İngiltere'de Playstation 4 tarihinin en büyük ve açılışını yapan The Last of Us Part II "exclusive" oyun olmayı da başardı. Daha önce satış rekoru kıran oyun yine aynı şirket tarafından sunulan Uncharted 4: A Thief's End'di. 2015'te yayınlanan oyun uzun süre üst sıralardaki yerini korudu.

Piyasalara en hızlı girişi yapan oyunun bir önceki rekor sahibi Animal Crossing: New Horizons'dı.

Oyunun birinci partı 2013'te çıkmıştı ve çıkan yeni bölüm ile ilk oyunun da satışları arttı. The Last of Us Part II'nin metascore puanı 95 iken kullanıcı skoru sadece 38 olmasıyla da dikkat çekiyor. Bunun sebebi ise yorum yapanların bir çoğunun oyun sahibi olmaması veya oyunu tamamlaması olarak görülmüştür.

Karakter animasyonları ve grafikleri ile çok beğeni toplayan oyun için oyunun tarihinin en iyilerinden olduğu da ifade ediliyor.

THE LAST OF US 2 FİYATI NEDİR?

PlayStation 4 için özel olarak üretilen ve sunulan oyunun fiyatı 499,00 TL.

THE LAST OF US 2 KONUSU NEDİR? THE LAST OF US 2 İNCELEMESİ

Beş yıl sonra Ellie ve Joel ile maceraya atılmaya hazır mısınız? ABD'de yaşanan ölümcül maceraların ve yolculuğun ardından Wyoming'e yerleşen Ellie ve Joel gelişen bir toplulukla yaşamaya başlar. Umutsuz bir afetzede tehdidiyle yüzleşmelerine rağmen huzur ve istikrar aramaktadırlar.

Tam her şeye normale dönmüşken kan donduran olay gerçekleşir ve Ellie adalet için yeni bir yolculuğa çıkar. Yaşanan olayın sorumlularını arayan Ellie, fiziksel ve duygusal problemleriyle de uğraşır.

Oyunda doğru kararları vermeye çalışmak sizleri sürükleyici bir hikayenin içine doğru çekerken; huzur dolu dağlarda ve ot bürümüş harabelerde tehlikeli bir dünyanın içinde zorluklarla mücadele edeceksiniz.

Akıcı oynanış dinamikleriyle etkileyici grafikleri çok beğenilen oyunun birinci kısmında da pek çok heyecan dolu çatışma vardır.

Oyun modu tek oyunculu ve çevrimdışıdır.

EN ÇOK SATAN PS4 OYUNLARI NELER? EN İYİ PS4 OYUNLARI NELER?

PlayStation 4 özel oyunları ile 2018 yılından itibaren büyük başarı elde etmiştir. Listede yer alan oyunların en üstünde ise şuan The Last of Us Part II bulunuyor.

The Last of Us Part 2

Bravely Second: End Layer

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Ring Fit Adventure

Animal Crossing: New Horizons

FIFA 20

Mario Kart 8: Deluxe

Grand Theft Auto 5

The Last of Us: Remastered

Minecraft