En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM sınavında kendisi ile ilgili sorulan soruyla gündem yaratan müzisyen Mabel Matiz, Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' ve 'En İyi Erkek Şarkıcı' ödüllerini aldı. Matiz, ödülünü almasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"KONUŞMA METNİM SANSÜRE UĞRADI"

Ünlü şarkıcı koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bant üzerinden yayınlanan törendeki konuşmasının kesildiğini ifade ederek, "Malesef eksik yayınlanmış olan ödül konuşma metnimin tamamını ekte paylaşma ihtiyacı duyuyorum" dedi.

Matiz kesilen konuşmasını şu şekilde paylaştı:

"Herkese merhaba. Beni bu güzel ödülle onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayatta da aşkta da müzikte de sınırlara, etiketlere, insan icadı kategorilere takılmamak ve andaki ödülümüzün tadını çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Bu dünyanın insanları olarak, aynılığımızı ve farklılıklarımızı gönülden kabul edip kutlayabildiğimizde, iyileşmemiz de bir o kadar hızlı, beraber ve direnden gerçekleşecektir. Ödülümü, bu farkındalığı yaşayan, yayan, çeşitliliğin her türlüsünü kutlayabilen bütün herkese ithaf ediyorum."

ÜNİVERSİTE SINAVINDA "MABEL" SORUSU

Üniversite sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde (TYT) şarkıcı Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısında geçen "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil' cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" sorusu yöneltilmişti. TYT'ye damga vuran soruya adaylar, "Sesi soru koysaydınız daha az dikkatimiz dağılırdı" diyerek tepki göstermişti.

ÖSYM SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün ise, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Aygün, yaptığı açıklamada, "2020 YKS'nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" demişti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Sanat camiasından birçok yıldız ismin onurlandırıldığı ödül gecesinde, koronavirüs salgını nedeniyle "Kelebekler" bu yıl sahiplerine uzaktan verildi. Birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuşurken En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin'e gitti. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Mucize Doktor filminde başarılı bir şekilde canlandırdığı "Ali" karakteriyle Taner Ölmez aldı.

YOUTUBERLAR DA UNUTULMADI

Gecede, En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü Ebrar Demirbilek alırken En İyi Dizi Çifti ödülünü kapan Aybüke Pusat, Furkan Andıç ikilisi oldu. En iyi yönetmenden en iyi senarist ödülüne kadar birçok başarının onurlandırıldığı gecede, Youtuberlar da unutulmadı. En İyi Influencer ödülü ise Kafalar ekibine gitti.

MABEL MATİZ ÖDÜLE DOYMADI

En İyi Kadın Şarkıcı ödülüne Hadise layık görülürken En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü ise son günlerdeki "sınav sorusu" tartışmalarının odağındaki Mabel Matiz aldı.

REYNMEN'İN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Mabel Matiz'in ödüle doymadığı gecede "Mendilimde Kırmızım Var" En İyi Klip seçildi. Yılın şarkısı ise son döneme damga vuran isim Reynmen'in Ela şarkısı oldu.

EN İYİ DİZİLER DE SEÇİLDİ

En İyi İnternet Dizisi Şahsiyet olurken En İyi Dizi ödülü Mucize Doktor'a gitti.