En güzel yemek tarifleri! Ziron tarifi! Ziron nasıl yapılır?

Hem görünümüyle hem de tadıyla akılda kalacak bir lezzet arıyorsanız ziron tarifini deneyebilirsiniz. Bu özel tarif ile enfes sofralar hazırlayabilirsiniz. İşte tavuk ziron tarifi.

ZİRON TARİFİ

Gerekli Malzemeler: 2 tane yufka, 150 gr. dana kıyma, 1 yemek kaşığı, tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber.

Sos için malzemeler: 2 su bardağı süzme yoğurt, ½ su bardağı su, 2 diş sarımsak

Tereyağı sosu için: 1 yemek kaşığı tereyağı,

Ziron Hazırlanışı: Fırın 180 dereceye ayarlanır.Yufkalar uç kısımlarından başlanarak yuvarlanır. 2 cm boyundayufka halkları kesilir. Yağlanan bor cama yufka halkaları dikey dizilir. Yufka halkaları 20 dakika kızarıncaya kadar kızartılır. Sonra tere yağı eritilir. Kıyma kavrulur. Karabiber ve tuz eklendikten sonra ocaktan alınır.

Sos Hazırlanışı: Bir kap içinde süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsaklar, tuz, su karıştırılır. Fırından çıkartılan yufkaların üzerine sos gezdirilir. Sonra 10 dakika fırınlanır. Fırından çıkartılan yufkaların üzerine kıyma yerleştirilir. Erimiş tereyağı dökülerek servise hazır hale getirilir.