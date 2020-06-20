10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı

Çin'de 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan adamın mesanesi 3 yerden yırtıldı.

20.06.2020 07:08 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:49

Çin'de yaşanan ilginç olayda; 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan bir adamın mesanesinin 3 yerden yırtıldığı belirtildi.

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Unilad'in aktardığına göre, Çin'in Zhejiang eyaletinde 40 yaşında bir adam, en az 10 şişe bira içtikten sonra sızıp gün boyu yatağında geçirdi. Adam uyandığında karın bölgesinde şiddetli bir ağrı hissetti.

MESANESİ 3 YERDEN YIRTILDI

Hastaneye giden adama tomografi yapıldı ve mesanesinin güçlü baskı yüzünden 3 yerinden yırtıldığı ortaya çıktı. Hasta ameliyat ettirildi.

Adamın, aldığı alkolün etkisiyle ağır uyuduğu için tuvalete gitme isteğini duymadığı ifade edildi.