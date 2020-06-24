Emre Kılınç'tan Mert Hakan Yandaş'a: 'Söz verdim Galatasaray'a gidiyorum'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Ocak ayında Galatasaray'ın 4 yıllığına toplam 32 milyon TL'lik teklifine olumlu yanıt veren ancak daha sonra Fenerbahçe'nin 58 milyon TL'lik teklifi sonrasında rotasını sarı lacivertlilere çeviren Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın, kendisi gibi sarı kırmızılılarla söz kesen takım arkadaşı Emre Kılınç'ın da tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı ortaya çıktı. Mert Hakan'ın Emre'ye "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe'ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler" dediği öğrenildi. Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak

'İdealim G.Saray'da oynamak'

Boluspor'da oynadığı 2013 yılında Galatasaray'ın kapısından son anda dönen Emre Kılınç, Mert Hakan'ın bu sözlerine çok kısa ve net bir yanıt verdi. Sarı kırmızılı kulüple ocak ayında anlaştıklarını hatırlatan Emre Kılınç "Sana başarılar dilerim kardeşim. Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray'da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek kapıyı kapattı. Mert Hakan'ın bu çabaları G.Saray'ın da kulağına giderken sarı kırmızılılar tarafından tepkiyle karşılandı.





OĞULCAN'DA UZATMA HAMLESi



Çaykur Rizespor Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanıp, kontratı tek taraflı olarak 1 yıl daha uzattı.



Böylece 24 yaşındaki santrforun 26 Temmuz 2020'de sona erecek olan söyleşmesi, bu hamleyle birlikte 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.



ÇAYKUR Rizespor Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanıp, kontratı tek taraflı olarak 1 yıl daha uzattı.



Böylece 24 yaşındaki santrforun 26 Temmuz 2020'de sona erecek olan söyleşmesi, bu hamleyle birlikte 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.



