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Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim

Galatasaray'a gideceği konuşulurken Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'dan takım arkadaşı Emre Kılınç'ı da sarı-lacivertlilere çağırdı. Emre Kılınç bu çağrıya, "Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Galatasaray'a gideceğim" şeklinde yanıt verdi.

24.06.2020 07:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:02

Ocak ayında Galatasaray'ın 4 yıllığına toplam 32 milyon TL'lik teklifine olumlu yanıt veren ancak daha sonra Fenerbahçe'nin 58 milyon TL'lik teklifi sonrasında rotasını sarı lacivertlilere çeviren Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın, kendisi gibi sarı kırmızılılarla söz kesen takım arkadaşı Emre Kılınç'ın da tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı ortaya çıktı.

Mert Hakan'ın Emre'ye "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe'ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler" dediği öğrenildi.

EMRE KILINÇ'TAN YANIT: SÖZ VERDİM, GALATASARAY'DA OYNAYACAĞIM

Boluspor'da oynadığı 2013 yılında Galatasaray'ın kapısından son anda dönen Emre Kılınç, Mert Hakan'ın bu sözlerine çok kısa ve net bir yanıt verdi. Sarı kırmızılı kulüple ocak ayında anlaştıklarını hatırlatan Emre Kılınç "Sana başarılar dilerim kardeşim. Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray'da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek kapıyı kapattı. Mert Hakan'ın bu çabaları G.Saray'ın da kulağına giderken sarı kırmızılılar tarafından tepkiyle karşılandı.

OĞULCAN'DA UZATMA HAMLESİ

Çaykur Rizespor Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanıp, kontratı tek taraflı olarak 1 yıl daha uzattı.

Böylece 24 yaşındaki santrforun 26 Temmuz 2020'de sona erecek olan söyleşmesi, bu hamleyle birlikte 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Kaynak: Hürriyet

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