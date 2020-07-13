Emre Kılınç kimdir? Nerelidir? Galatasaray'a transfer oldu mu? Bu sene ligdeki performansı

Sivasspor'un yıldız oyuncusu Emre Kılınç, Fenerbahçe-Sivasspor maçından sonra tekrar gündeme geldi. Dünkü maçta attığı bir gol ve gösterdiği performans ile göz dolduran Emre Kılınç sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki Emre Kılınç kimdir, nerelidir, evli mi, bu seneki performansı nedir detayları haberimizde paylaşalım...

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 yılı Sakarya doğumludur. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da orta saha oyuncusu olarak forma giymektedir. Orta sahanın sağ açık ve sağ kanat taraflarında oynamaktadır.

Futbol kariyerine Sakarya Akademikspor'da başlayan Emre Kılınç sonrasında Boluspor teknik ekibi tarafından dikkat çekmiş ve Boluspor'un altyapısına 2009 yılında transfer olmuştur. Ardından 2010 yılında Boluspor'un as takımına geçmiştir. Burada 6 yıl top koşturduktan sonra 2017 senesinde Sivasspor'a transfer olmuştur ve hala da orada oynamaktadır.

Lakin gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Emre Kılınç'ın adı son olarak Galatasaray ile anılmaktadır. Fenerbahçe-Sivasspor maçında gösterdiği performanstan sonra Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak sosyal medyada Emre Kılınç'ın sayfasını takip etti. Bu da Galatasaray taraftarlarını harekete geçirdi. Büyük olasılıkla bu takipleşmeden sonra Emre Kılınç'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a transferi bekleniyor.

EMRE KILINÇ HAKKINDA BİLGİLER

Emre Kılınç doğum tarihi : 23 Ağustos 1994

Emre Kılınç kaç yaşında : 25 yaşında

Emre Kılınç boyu : 1,74 m (174 cm)

Emre Kılınç nereli (memleketi) : Sakarya

Emre Kılınç mevkisi : Orta saha

Emre Kılınç forma numarası : 54

Emre Kılınç alt yapı kariyeri:

2007-2009 yılları arası : Sakarya Akademikspor

2009-2010 yılları arası : Boluspor

Emre Kılınç profesyonel kariyeri:

2010-2016 yılları arası : Boluspor'da 125 maçta 21 gol / 34 asist

2017 yılından itibaren : Sivasspor'da 101 maçta 21 gol / 19 asist

Emre Kılınç

EMRE KILINÇ'IN BU SENE LİGDEKİ GOL-ASİST SAYISI KAÇTIR?

Emre Kılınç 2019-2020 sezonunda ligde Sivasspor ile toplam 26 maça çıkmıştır. Bu maçlarda toplam 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemiştir. Bu oranlara göre %50'lik gol katkısıyla oynayan Emre Kılınç gol ve gole katkı sağlayan ligdeki en iyi orta saha oyuncularından birisidir. Hiç kırmızı kart görmeyen Emre Kılınç toplam 9 kere sarı kart yemiştir.

EMRE KILINÇ GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Emre Kılınç'ın orta saha mevkisindeki müthiş performansı Avrupa takımlarının da dikkatini çekmiştir. Bundes Liga takımlarından 2 takım ve İspanya La Liga'dan Getafe takımlarıyla görüşmeler sürüyor. Fakat son zamanlarda Emre Kılınç'ın adı Galatasaray'la daha çok anılmaktadır.

Abdurrahim Albayrak'ın Instagram takibi sonrasında Galatasaray transferinin her anlamla olumlu olduğu söylenmektedir. Yine de ilerleyen günlerde bekleyip göreceğiz. Ama bir çok futbol yorumcusuna göre büyük bir olasılıkla seneye Emre Kılınç Galatasaray forması altında top koşturacaktır.

Dediğimiz gibi henüz transfer haberi hakkında KAP'a bir bildirim yapılmadı. Yani şu anlık Galatasaray'a kesin transfer oldu diyemiyoruz. Ama ilerleyen günlerde her an transfer haberi gelebilir. Ek olarak Emre Kılınç'ın Sivasspor ile sözleşmesi 26 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir.

EMRE KILINÇ PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Birçok futbolcunun piyasa değerlerini inceleyen ve doğru analiz yapan Transfermarkt'a göre Emre Kılınç'ın güncel piyasa değeri 4.50 milyon € 'dur. Yani bu da yaklaşık olarak 35 milyon Türk Lirası'na tekabül etmektedir.

Şimdilik Transfermarkt'ın verilerine göre piyasa değeri 4.5 milyon €. Fakat son zamanlarda göstermiş olduğu performanstan sonra piyasa değerinde artış beklenmektedir. Önümüzdeki sezon en az 6-7 milyon €'luk bir piyasa değeri olacağı ön görülüyor. Yine de bekleyip göreceğiz.