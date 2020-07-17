Fenerbahçe Kulübü, Nabil Dirar ile kaptan Emre Belözoğlu arasında tartışma yaşandığını doğruladı. İkili arasında çıkan tartışmanın detayları da aktarılırken Emre ile Dirar arasında ne oldu? Emre ile Dirar küfürleşti mi gibi konular merak edildi.

EMRE İLE DİRAR KÜFÜRLEŞTİ Mİ?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcu arasında tartışma yaşandığı doğrulandı ancak Emre ve Dirar arasında küfürleşme ve yumruklaşmanın yaşanmadığı ve Dirar'ın, Tahir Karapınar tarafından soyunma odasına gönderildiği belirtildi.

EMRE İLE DİRAR ARASINDA NE OLDU?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün tarihli Akşam gazetesinde yer alan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloğa dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir. Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar'a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır. Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.