Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Spor spikeri olan Adanalı Emre Gönlüşen (42), uzun süredir tedavi gördüğü kansere dün yenik düştü. Gönlüşen'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Gönlüşen'in tabutunun üzerine bazı Adanaspor taraftarları atkı ve forma koydu.

Cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra kent protokolü, çalışma arkadaşları, ailesi, Adanaspor taraftarları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

MURAT CANER: "ONU HEP HATIRLAYACAĞIZ"

beIN Sports Program Müdürü Murat Caner, Emre Gönlüşen'le ilgili olarak "Arkadaşımızı, dostumuzu son yolculuğuna uğurluyoruz. Sevenleri, ailesi burada. Konuşması çok zor, çok iyi bir insandı. Kadir kıymet bilirdi, iyi bir aile babasıydı. Hepimizde güzel izler bıraktı. Gülmeyi, güldürmeyi bilirdi. Nur içinde yatsın, hep hatırlayacağız" sözleriyle duygusal bir konuşma yaptı.

HASAN ŞAŞ: "DUYDUĞUMDA ŞOK OLDUM"

NTV Spor'da Emre Gönlüşen'le birlikte çalışan Hasan Şaş "Çok temiz bir insandı. Duyduğumda şok oldum. Herkesin başı sağ olsun. İyi bir arkadaşımızdı. Üzüntüden başka yapacağımız bir şey yok. Allah eşine, çocuklarına sabır versin. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

ÖNDER ÖZEN: "GÜZEL İNSAN EMRE GÖNLÜŞEN"

beIN Sports'ta Emre Gönlüşen'le birlikte çalışan yorumcu Önder Özen "Kendi kendimize düşündük, bir Allah'ın kuluna yan bakmazdı, kimsenin kalbini kırmazdı. Güzel insan eşittir Emre Gönlüşen'dir. Türkiye'nin her yerinden insanlar onun için burada. Buraya insanları sevgi getirir" dedi.