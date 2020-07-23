Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz Gökhan Gönül gelişmesi yaşanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte bugün Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

Gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.

YILLIK 900 BİN EURO ÖNERİYOR

Beşiktaş yönetimi de Gökhan Gönül ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor. Siyah beyazlı yönetim, 1,8 milyon euro alan Gönül'e en fazla 900 bin euro öneriyor.

36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor.