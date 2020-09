Emmy 2020 kazananları: Emmy Ödüleri sahiplerini buldu! Emmy Ödülü kazananlar listesi

Televizyon Oscar'ı olarak da nitelendirilen Emmy Awards, yani Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu. Katılımın az olduğu törende sunucular Jimmy Kimmel ve Jennifer Aniston dışında bir de kamera arkası ekibi bulunuyordu. Schitt's Creek dizisi, Primetime'da yedi ödül ile komedi kategorisinde toplam dokuz ödülle rekor kırdı. 2020 Emmy Ödülleri kazananlar listesi...

EMMY ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULDU!

2020 Emmy Ödülleri, Emmy tarihinde en az reyting elde eden bölüm oldu. Koronavirüs nedeniyle kırmızı koltukların boş kaldığı, sunucular Jimmy Kimmel ve Jennifer Aniston ile kamera arkası ekibinin yer aldığı törene katılımlar uzaktan yapıldı. Dünyaca ünlü birçok isim Emmy ruhunu bahçede, mutfakta, evinin salonunda yaşattı. 72. Emmy Ödülleri kırmızı halı geçişi olmadan yapıldı.

2020 EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ

EN İYİ KOMEDİ

"Schitt's Creek" (Pop)

EN İYİ DRAMA

"Succession" (HBO)

EN İYİ MİNİ DİZİ

"Watchmen" (HBO)

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Eugene Levy, "Schitt's Creek"

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Zendaya, "Euphoria"

DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Jeremy Strong, "Succession"

MİNİ DİZİ - TV FİLMİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Regina King, "Watchmen"

MİNİ DİZİ - TV FİLMİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Annie Murphy, "Schitt's Creek"

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Levy, "Schitt's Creek"

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Julia Garner, "Ozark"

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Billy Crudup, "The Morning Show"

MİNİ DİZİ - TV FİLMİ DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Uzo Aduba, "Mrs. America"

MİNİ DİZİ - TV FİLMİ DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yahya Abdul-Mateen II, "Watchmen"

EN İYİ TV FİLMİ

"Bad Education" (HBO)

EN İYİ REALITY YARIŞMA

"RuPaul's Drag Race" (VH1)

EN İYİ REALITY PROGRAM SUNUCUSU

RuPaul, "Drag Race"

EN İYİ KURGULU REALITY PROGRAMI

"Queer Eye" (Netflix)

KURGUSAL OLMAYAN EN İYİ REALITY PROGRAMI

"Cheer" (Netflix)

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU

Maya Rudolph, "Saturday Night Live"

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU

Eddie Murphy, "Saturday Night Live"

DRAMA DALINDA EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU

Cherry Jones, "Succession"

DRAMA DALINDA EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU

Ron Cephas Jones, "This Is Us"

EN İYİ BELGESEL - KURGUSAL OLMAYAN DİZİ

"The Last Dance" (ESPN)

EN İYİ BELGESEL - KURGUSAL OLMAYAN PROGRAM

"The Apollo" (HBO)

EN İYİ ANİMASYON PROGRAMI

"Rick and Morty" (Adult Swim)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ SENARYOSU

Daniel Levy, "Schitt's Creek" ("Happy Ending")

EN İYİ DRAMA DİZİSİ SENARYOSU

Jesse Armstrong, "Succession" ("This Is Not for Tears")

EN İYİ MİNİ DİZİ - TV FİLMİ SENARYOSU

Damon Lindelof and Cord Jefferson, "Watchmen" ("This Extraordinary Being")

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ YÖNETMENİ

Andrew Cividino and Daniel Levy, "Schitt's Creek" ("Happy Ending")

EN İYİ DRAMA DİZİSİ YÖNETMENİ

Andrij Parekh, "Succession" ("Hunting")

EN İYİ MİNİ DİZİ, TV FİLMİ - DRAMA PROGRAMI YÖNETMENİ

Maria Schrader, "Unorthodox"

EN İYİ VARYETE PROGRAMI YÖNETMENİ

Don Roy King, "Saturday Night Live" (Sunucu: Eddie Murphy")