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Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı

Eminönü Meydanı'nda geçtiğimiz gün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişinin 'mala zarar verme' ve 'çocuğa cinsel istismar'dan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

30.04.2020 00:37 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:40

Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde yem yiyen güvercinleri ezen Üsame E., İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ONLARCA GÜVERCİNİ EZDİ

Olay, dün sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Olay sonrası çalışma yapan polis ekipleri aracın, Üsame E. (26) isimli bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti.

İSTİSMARDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınan sürücünün 'mala zarar verme' ve 'çocuğa cinsel istismar'dan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyette verdiği ifadesinde, gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'na gezmeye geldiğini ve meydanda "U" dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söyledi. Üsame E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.