Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti.

09.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:23

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Fatih Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde toplanan kalabalık dikkat çekti. Evsizlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişilik grup, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yemek yardımını bekledi.

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"KIZILAY'IN DAĞITACAĞI YARDIMI BEKLİYORUZ"

Yemek yardımı bekleyen bir kişi "Kızılay aracının dağıtacağı yemeği bekliyoruz. Lokanta ve çay ocaklarında çalışıyordum. Onlar kapalı olduğu için şuan işsizim." dedi.

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMİYOR"

Çevre sakini "Geçtiğimiz haftalarda meydanlardaki kuşlar ve kediler dikkatimizi çekerken, özellikle mülteciler dikkatimizi çekiyor. Biraz önce Saraçhane parkına uğradım, Kızılay'ın yardımı vardı. Onları bekleyen gruplar, yemeklerini aldı ve yemeye başladı. Burayı görünce de dikkatimi çekti, burada da kalabalık var. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor" dedi.