Emin Çölaşan kimdir? Emin Çölaşan kaç yaşında, nereli? Emin Çölaşan kitapları
Gazeteci Emin Çölaşan yazırları ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilk müdürlerinden Ümran Çölaşan'ın oğlu olan Emin Çölaşan, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Emin Çölaşan biyografisi...
Emin Çölaşan nereli? Gazeteci Çölaşan,Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve PETKİM'de çalışmalar yürüttü. Ali Naci Karacan Yazı Yarışması'nda iki kez birinci oldu. Milliyet gazetesi ile gazeteciliğe adım atan Emin Çölaşan kim?
EMİN ÇÖLAŞAN KİMDİR?
Çölaşan, 14 Mart 1942 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Adalet Bakanlığı, ilk Menderes hükümetinde Milli Savunma Bakanlığı yapan Refik Şevket İnce'nin torunu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilk müdürlerinden Prof. Dr. Ümran Çölaşan'ın oğlu, Hüsamettin Cindoruk'un kuzenidir. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu. 1965'te ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.
Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve PETKİM'de çalışan Emin Çölaşan, 1972 ve 1974 yıllarında İcen Börtücene ile beraber hazırladığı araştırma çalışmalarıyla Milliyet gazetesinin düzenlediği Ali Naci Karacan Yazı Yarışması'nda üst üste iki yıl birincilik kazandı.
Gazeteciliğe 1977 yılında Milliyet gazetesinde başladı. 1985 yılında Hürriyet gazetesine geçti, 1989'da bu gazetede köşe yazarı oldu. Emin Çölaşan'ın, Hürriyet gazetesindeki yazarlığına 14 Ağustos 2007 tarihinde son verildi. Sonrasında Sözcü gazetesinde yaklaşık 2 yıl Hürriyet'te yazdığı eski yazılarına yer verilen Çölaşan, 13 Ekim 2009'dan bu yana Sözcü'de yazılar kaleme alıyor. 2007 Sertel Demokrasi Ödülü'ne layık görülmüştür.
ESERLERİ
24 Ocak Bir Dönemin Perde Arkası 1983
12 Eylül Özal Ekonomisinin Perde Arkası 1984
Yalçın'ı Kim Kurtaracak? 1985
Yalçın Nereye Koşuyor 1985
Banker Skandalı'nın Perde ArkasI 1985
İcraatın İçinden, 1986 - Röportaj
Önce İnsanım Sonra Gazeteci 1987
Biz Kırk Kişiyiz Birbirimizi Biliriz 1987 - Röportaj
Turgut Nereden Koşuyor? 1989
Bir Dönemin Yazıları 1988-1989
Turgut'un Serüveni 1993
Sor Bakalım! 1993
Muhteşem İkili 1998
Ah Refah Vah Refah 1998
Tarihe Düşülen Notlar 2000
Unutulmayan Söyleşiler Tarihe Düşülen Notlar 2006
Şu Benim Gazetecilik "Yaşadıklarım" 2005
Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi 2007
Her Kuşun Eti Yenmez 2008
Sakıncalı Gazeteci 2009