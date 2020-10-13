Emin Çölaşan kimdir? Emin Çölaşan kaç yaşında, nereli? Emin Çölaşan kitapları

Emin Çölaşan nereli? Gazeteci Çölaşan,Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve PETKİM'de çalışmalar yürüttü. Ali Naci Karacan Yazı Yarışması'nda iki kez birinci oldu. Milliyet gazetesi ile gazeteciliğe adım atan Emin Çölaşan kim?

EMİN ÇÖLAŞAN KİMDİR?

Çölaşan, 14 Mart 1942 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Adalet Bakanlığı, ilk Menderes hükümetinde Milli Savunma Bakanlığı yapan Refik Şevket İnce'nin torunu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilk müdürlerinden Prof. Dr. Ümran Çölaşan'ın oğlu, Hüsamettin Cindoruk'un kuzenidir. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu. 1965'te ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve PETKİM'de çalışan Emin Çölaşan, 1972 ve 1974 yıllarında İcen Börtücene ile beraber hazırladığı araştırma çalışmalarıyla Milliyet gazetesinin düzenlediği Ali Naci Karacan Yazı Yarışması'nda üst üste iki yıl birincilik kazandı.

Gazeteciliğe 1977 yılında Milliyet gazetesinde başladı. 1985 yılında Hürriyet gazetesine geçti, 1989'da bu gazetede köşe yazarı oldu. Emin Çölaşan'ın, Hürriyet gazetesindeki yazarlığına 14 Ağustos 2007 tarihinde son verildi. Sonrasında Sözcü gazetesinde yaklaşık 2 yıl Hürriyet'te yazdığı eski yazılarına yer verilen Çölaşan, 13 Ekim 2009'dan bu yana Sözcü'de yazılar kaleme alıyor. 2007 Sertel Demokrasi Ödülü'ne layık görülmüştür.

ESERLERİ

24 Ocak Bir Dönemin Perde Arkası 1983

12 Eylül Özal Ekonomisinin Perde Arkası 1984

Yalçın'ı Kim Kurtaracak? 1985

Yalçın Nereye Koşuyor 1985

Banker Skandalı'nın Perde ArkasI 1985

İcraatın İçinden, 1986 - Röportaj

Önce İnsanım Sonra Gazeteci 1987

Biz Kırk Kişiyiz Birbirimizi Biliriz 1987 - Röportaj

Turgut Nereden Koşuyor? 1989

Bir Dönemin Yazıları 1988-1989

Turgut'un Serüveni 1993

Sor Bakalım! 1993

Muhteşem İkili 1998

Ah Refah Vah Refah 1998

Tarihe Düşülen Notlar 2000

Unutulmayan Söyleşiler Tarihe Düşülen Notlar 2006

Şu Benim Gazetecilik "Yaşadıklarım" 2005

Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi 2007

Her Kuşun Eti Yenmez 2008

Sakıncalı Gazeteci 2009