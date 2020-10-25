Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı

Dağıstan asıllı Rus UFC starı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje karşısında elde ettiği zafer sonrası emeklilik kararını açıklayarak tüm spor dünyasını şok etti.

29-0'lık derecesiyle efsaneleşen Khabib, koronavirüs nedeniyle vefat eden babası yanında yokken bir daha dövüşmeyeceğini belirtti.

Khabib Nurmagomedov'un hem bu kararı hem de aldığı muhteşem zafer, spor dünyasının önemli figürleri arasında da geniş yer buldu.

RONALDO'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Daha önce Khabib Nurmagomedov ile birçok kez bir araya gelen Cristiano Ronaldo, "Tebrikler kardeşim! Baban seninle gurur duyuyor" yazdı.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Daniel Sturridge de Khabib'in GOAT olduğunu savundu. Khabib'e mutlu bir emeklilik ve iyi dileklerini iletti.

İşte Khabib için bazı ünlü sporcuların yazdığı mesajlar;