Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı
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Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı

25.10.2020 16:22 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:30

UFC'de Justin Gaethje karşısındaki müthiş zaferi sonrası emeklilik kararını açıklayan Khabib Nurmagomedov için spor dünyasından tebrik ve şaşkınlık belirten mesajlar yağdı. Bu mesajlar arasında en öne çıkanı ise Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Dağıstan asıllı Rus UFC starı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje karşısında elde ettiği zafer sonrası emeklilik kararını açıklayarak tüm spor dünyasını şok etti.

29-0'lık derecesiyle efsaneleşen Khabib, koronavirüs nedeniyle vefat eden babası yanında yokken bir daha dövüşmeyeceğini belirtti.

Khabib Nurmagomedov'un hem bu kararı hem de aldığı muhteşem zafer, spor dünyasının önemli figürleri arasında da geniş yer buldu.

RONALDO'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Daha önce Khabib Nurmagomedov ile birçok kez bir araya gelen Cristiano Ronaldo, "Tebrikler kardeşim! Baban seninle gurur duyuyor" yazdı.

Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Daniel Sturridge de Khabib'in GOAT olduğunu savundu. Khabib'e mutlu bir emeklilik ve iyi dileklerini iletti.

Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı

İşte Khabib için bazı ünlü sporcuların yazdığı mesajlar;

Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı
Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı
Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı
Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı

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Haber Yorumları (1)
CAFER: iyi bir karateciydi
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