Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden üzerinden yaptığı duyuru ile Tesla markalı ve sadece limitli sayıda üretilen bir şort modelinin satışına başladıklarını duyurdu.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIYOR

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk lav silahı gibi ilginç ürünlerin ardından bu kez de satışa çıkardığı şort ile gündem oldu. Musk Tesla markasıyla limitli üretilen bir şortu internet üzerinden satmaya başladı.

480 TL'LİK ŞORTLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

69 dolar 42 cent (480 TL) olan şortlar satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi. Musk daha önce de 500 dolarlık lav silahını satışa çıkarmış ve 20 bin adet satmayı başarmıştı.