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Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi

Dahi çocuk olarak bilinen Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ilginç ürünlerin satışını yapmaya devam ediyor. Daha önce lav silahı satan Musk, bu kez de satışa çıkardığı şort ile gündem oldu. Musk'ın 480 TL'lik şortları kısa sürede tükendi.

07.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:23

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden üzerinden yaptığı duyuru ile Tesla markalı ve sadece limitli sayıda üretilen bir şort modelinin satışına başladıklarını duyurdu.

Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIYOR

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk lav silahı gibi ilginç ürünlerin ardından bu kez de satışa çıkardığı şort ile gündem oldu. Musk Tesla markasıyla limitli üretilen bir şortu internet üzerinden satmaya başladı.

Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi

480 TL'LİK ŞORTLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

69 dolar 42 cent (480 TL) olan şortlar satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi. Musk daha önce de 500 dolarlık lav silahını satışa çıkarmış ve 20 bin adet satmayı başarmıştı.

Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Haber Yorumları (3)
VUP: Neydi ne oldu, yakışmıyor. Bill gates veya steve jobs asla böyle yapmazdı.
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ABUZER: Sahtekarlar
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NE DİYORSUN KARDEŞİM: Buna satış taktiği, girişim denir. Alan var mı var, konuşmaya gerek yok:D
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500
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