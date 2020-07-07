Eloğlu nasıl yazılır? TDK'ya göre Eloğlu mu, el oğlu mu? Eloğlu ne demek?

Eloğlu kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Eloğlu TDK'ya göre nasıl yazılır? El oğlu nasıl yazılır? El oğlu mu, el oğlu mu? TDK'ya göre Eloğlu kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ELOĞLU NASIL YAZILIR?

El oğlu: Yanlış

Eloğlu: Doğru

ELOĞLU İLE ÖRNEK CÜMLELER

Eloğlu: (e'loğlu)

1. isim El, yabancı:

"Eloğlunun keyfinin kâhyası değiliz." - Nazım Hikmet

2. isim, mecaz Damat.

3. isim, mecaz Koca.