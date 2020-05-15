Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Adana'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, yarı çıplak halde sokağa çıkarak intihara kalkıştı. Elinde ekmek bıçağı olan şahsı, komşuları sakinleştiremeyince, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda ikna olan şahıs, bıçağı polislere vererek teslim oldu.
Adana'da, Musa S, elindeki ekmek bıçağıyla yarı çıplak halde intihara kalkıştı. Polisin yoğun çabası sonucu ikna olan Musa S, ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.
ELİNDEKİ EKMEK BIÇAĞIYLA İNTİHARA KALKIŞTI
Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi 66003 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Musa S, yarı çıplak halde sokağa çıkıp, elindeki ekmek bıçağıyla kendini öldüreceğini söyledi. Çevreye bağıran ve küfür eden Musa S'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
POLİSLERİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCUNDA İKNA OLDU
Sokak ortasında elindeki bıçağı vücuduna dayayan Musa S, polislerin kendisine yaklaşmasına izin vermedi. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna olan Musa S, elindeki bıçağı polise verip, teslim oldu. Musa S, ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.