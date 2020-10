Elbise Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Özellikle son yıllarda internet alışveriş dünyasının çığ gibi büyümesiyle tesettür sektörü de bundan oldukça etkilendi. Kıyafet bölümünde de en rahat seçenekler bulabildiğimiz pek tabii rengarenk desen desen elbiseler. Bunların en güzel örneklerine de Qras'ta rastlamak mümkün. Şimdi gelin hep beraber elbise alırken nelere dikkat etmeliyiz onları inceleyelim.

ELBİSE SEÇERKEN KUMAŞ SEÇİMİ NE KADAR ÖNEMLİ?

Elbiseler giymekten her zaman zevk aldığımız hem kurtarıcı hem de zamansız parçalar. Tabii istersek ciddi bir iş yemeğine istesekte bir nişana rahatlıkla elbise formlu bir kıyafet ile katılabiliyor olmak oldukça değerli. Hal böyle olunca giydiğimiz elbisede bir kaç önemli nokta ortaya çıkıyor ilki elbisesinin kumaşı. Elbisenin kalitesi ve duruşundaki belirleyici unsur olarak karşımıza çıkan kumaşların onlarca çeşidini çevremizde görmek mümkün. Kumaş oldukça geniş bir konu taftası şilesi keteni pamuğu sateni ve daha bir sürü seçeneği. Daha ciddi davetlerde tok bir pamuklu elbise ya da bir akşam yemeğinde saten uzun bir tesettür elbise. Dolabınızda joker konumunda bulunması her zaman için kurtarıcı olacaktır. Özellikle siyah uzun kalın kumaşlı beli oymalı bir elbise hayal edin. Adeta kurtarıcı bir kahraman gibi her türlü davetinizde sizi kendinize gayet şık hissettirecek.

ELBİSE GİYERKEN MEVSİMİN ÖNEMİ NEDİR?

Elbise giyerken belki de en önemli noktalardan birisi havanın durumu yani mevsimdir. Havanın çok karlı ya da fırtınalı olmaması dışında her an aslında elbise için doğru bir zamandır. Yaz aylarında daha pamuklu teri emen kumaşlara yönelirken kış aylarında ise kadife yün gibi daha sıcak tutan kumaşlara yönelmek çok daha mantıklı. Böylece elbisenin rahatlığında vazgeçmemiş ama üşümenin ya da fazla terlemenin de önüne geçmiş olursunuz.

Bir de desen konusu var ki her şeyden mühim. Yaz aylarında çevremizde, televizyonlarda vitrinlerde rengarenk desenli çiçekli elbiseler görürüz. Tabii içimizi açan bu görüntüler yazın adeta habercisidir. Kışın ise havanın soğukluğundan bu gibi desenler rafa kalkar daha bordo lacivert siyah haki renkler ve daha kalın örülmüş kumaşlar yerlerini alır. Ancak kış ayında da renklerden korkmamak lazım. Tabii desenleri çiçekli elbiseler fazla kaçabilir ama tek bir renk elbise ile stilinizi patlatmayı da hesaba katın. Örneğin tek renk turuncu bir elbise ya da baştan aşağı kırmızı giymek … Oldukça iddialı olsa da çok şık olduğu tartışılmaz.

TESETTÜR GİYİM ELBİSELERDE BOYUN ÖNEMİ

Tesettür giyim ve normal kadın giyimin en net ayrıldığı çizgi elbiselerin ve eteklerin bilek boyları. Çünkü muhafazakar kesimde bilek boy elbise kadınlar tarafından pek de istenmeyen bir kesim. Daha bileği kapatan elbiseleri tercih eden ölçülü giyimi benimsemiş kadınlar, bu noktada haklı bazı ufak sitemlerini belirtiyorlar. Buna en çok dikkat eden markalardan biri ise Qras. Qras bu konunun hassasiyetinin farkında ve bilek boylarını ne çok uzun ne de kısa olmadan ortalama tutmaya oldukça özen gösteriyor.