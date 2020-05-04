Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor

Elazığ'da koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirlere, vatandaşlar tarafından riayet ediliyor. Bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak Ramazan ayının olmazsa olmaz geleneği mukabeleyi devam ettirme kararı aldı. Her öğlen balkonlara çıkan apartman sakinleri, bu şekilde Kur'an-ı Kerim okuyarak mukabeleyi sürdürüyor.

BALKONLARDA MUKABELE YAPIYORLAR

Dünyaya yayılan koronavirüs salgını Ramazan ayına denk gelince gelenekler de değişikliğe uğradı. Koronavirüs tedbirleri kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşlar evlerinde kalmaya özen gösteriyor. Bu kapsamda Elazığ'da bir apartmanda ikamet eden vatandaşlar, her yıl Ramazan ayında camilerde sürdürdükleri mukabeleden uzak kalmamak için balkonlarına taşıdı. Kendilerince bir çözüm bulan apartman sakinleri balkonlarında sosyal mesafeyi koruyarak okunan Kur'an-ı Kerim'i takip etti.

''GELENEĞİMİZİ BIRAKMAMAYA GAYRET GÖSTERDİK''

Apartman sakinleri olarak Ramazan ayında mukabele yapmayı uygun gördüklerini ifade eden Yavuz Karadurmuş, "Birlikte sosyal mesafeyi koruyarak mukabele yapıyoruz. Mukabelenin ne kadar önemli olduğunu bilerek, salgın olmasına rağmen yine de bu geleneği bırakmamaya gayret gösterdik. Bizler bütün apartman sakinleri olarak yaptığımız istişareler sonucunda bu Ramazan her gün öğlen namazında balkonlara çıkarak mukabeleye eşlik edeceğiz" dedi.

''ÖNCELERİ BU GELENEĞİ, CAMİDE DEVAM ETTİRİRDİK''

Babası ile birlikte mukabeleye balkonlarında eşlik eden Rabia Karapınar ise "Malum 11 ayın sultanı, Ramazan ayındayız. Biz önceleri Ramazan aylarında mukabele geleneğini camilerde devam ettirirdik ama salgından dolayı bu geleneği camilerde devam ettiremiyoruz. Bizler de sosyal mesafeyi koruyarak bütün apartman sakinleri ve ailemiz ile birlikte Kur'an-ı Kerim tilavetini devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.