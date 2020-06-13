Elazığ'da kırmızı listede korunan sansar ailesi görüntülendi

ELAZIĞ - Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesinde koruma altında olan alaca sansar ve 4 yavrusu, Elazığ'da görüntülendi.

Karakoçan ilçesi Üçbudak köyünde yaşayan Barış Doğan, bahçesinde gezindiği sırada sansar ve 4 yavrusu ile karşılaştı.Doğan, cep telefonuyla hayvanları görüntülerken, anne sansar, yavrularını korumasına aldı.Görüntülerde alaca sansar olduğu belirlenen hayvanlar bahçeden hızla uzaklaşarak yaşam alanına döndü.

Nesli tükenme riski yüksek olan türlerin yer aldığı 'kırmızı liste' de korunan sansarların bölgede yaşam alanları olduğunun değerlendiriliyor.