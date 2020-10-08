Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, müşteki Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat hazır bulundu. Sanık Tuna Görgünoğlu ve avukatı ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan avukat Polat, sanığın savunmalarında herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini anlatarak, kamu güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü, bu nedenle sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından hapsini talep etti.

TEHDİT SUÇUNDAN 1 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Görgünoğlu'na "tehdit" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yargılama sürecindeki davranışları ve pişman olduğuna dair herhangi bir beyanının bulunmaması nedeniyle tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığından sanığa verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

HAKARETTEN 11 BİN TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanığı, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan günlüğü 20 TL'den hesaplanmak üzere 582 günden 11 bin 640 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın ekonomik durumunu dikkate alarak para cezasını 24 eşit taksitle ödemesine hükmetti.