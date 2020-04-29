Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de katıldığı programda gündeme dair soruları cevaplandırdı. Koronavirüsün de ele alındığı programda İmamoğlu, İstanbul'da gerçekleşen ölüm oranlarına dikkat çekti.

"Bu senenin ölüm rakamlarına ve son 2-3 yılın ölüm rakamlarına baktığınızda bu yıl yüzde 30-35 oranında daha fazla ölüm var" diyen İmamoğlu, İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na gelen verilerin bulaşıcı hastalık ve normal ölüm olarak kaydedildiğini, koronavirüs teşhisi konmuş ölümleri göremediklerini aktardı.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINA KARŞI ÇIKTI

Kovid-19 kaynaklı ölümler için İstanbul Valiliği'ne ve Sağlık Bakanlığı'na İBB olarak yazılı başvuru yaptıklarını belirten İmamoğlu, istatistiki olarak yorum yapmak için bu verilere ihtiyaç olduğunu söyledi. İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın New York Times'ın İstanbul'daki ölüm oranlarını inceleyerek "Türkiye Koronavirüs sayılarını açıklamıyor olabilir" haberinin ardından "İstanbul'da vefat edenlerin yeni kararla definlerin de İstanbul'da gerçekleştiğini söylemesinin" yanlış bir yorum olduğunu kaydetti.

İmamoğlu, "İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanlığı defin sayısı üzerinden rapor tutmaz, ölüm üzerinden rapor tutar. Bizdeki rapor ölüm raporudur" dedi.

"ÖLÜM ORANLARI YÜKSEK ÇIKINCA VALİLİĞE VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZILAR YAZDIK"

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle: "İstanbul'da vefat eden her vatandaşın sayısı, İBB Mezarlıkları Daire Başkanlığı işlemlerini yaptığı için, bizden geçiyor. Bu sayılar üzerinden bizi şaşırtan husus varsa ilgili kurumlarla paylaşırız. Hepimiz biliyoruz ki güncel açıklanan veriler üzerinden ölüm sayılarında artış var. Ama bunu yüksek oranda gördüğüm için Valilik'e ve Sağlık Bakanlığı'na uyarıcı yazılar yazdık eldeki verilerle.

İstatistiki olarak yorumlar yapmak mümkün ama benim gibi bir belediye başkanına bunu yapmak yakışmıyor. Bize bulaşıcı hastalık ve normal ölüm diye verilerle vefat eden vatandaşların verilerini yolluyorlar ama Kovid-19 teşhisi konmuş vefatı göremiyoruz. Bize kurum kuruluşlar siyasi partiler sordu... Normal ölüm ve bulaşıcı hastalık bizdeki veriler. Kovid-19 verilerini göremeyince yorum yakamadık. Sağlık Bakanlığı'na ve İstanbul Valiliği'ne yazı yazdık ama henüz bu konuda bilgi sahibi değiliz. İstatistiklerden yorum yapabiliriz. Biz de şeffaflıktan yanayız. Günü geldiğinde aydınlanacağız.

"ÖLÜM RAPORUNDA KORONAVİRÜS YAZMADIĞI İÇİN YORUM YAPAMIYORUZ"

Orada Kovid-19 yazmadığı sürece yorum yapamayız. Bu sorunun cevabı mezarlıklar daire başkanlığından istendiğinde bizim yapabileceğimiz şey toplu ölüm sayılarını vermek. Covid-19'u göremiyoruz. Bu senenin ölüm rakamlarına bakıldığında ve son 2-3 yılın ölüm rakamlarına baktığınızda bu yıl yüzde 30-35 daha fazla ölüm var. Gününe göre değişiyor. Bizim bu verilere gün gün e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bugünkü ölüm rakamlarından en az yüzde 30-35 civarında ölüm sayısı daha fazla İstatistik üzerinden ölümle ilgili yorum yapabilecek konumda değilim. Somut sayı üzerinden yapmam gerekiyor. Günde yaklaşık 80-90-100 civarı fazla son 1 ayda... Somut sayı üzerinden yorum yapmam için o veriyi almam gerekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs tedbirleri nedeni ile cenazelerin memleketlerine gönderilmedikleri için İstanbul'daki ölümlerin yüksel olduğuyla ilgili açıklamalarını da değerlendiren İmamoğlu, "Sağlık Bakanı'nın yorum yanlış bir yorum. İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanlığı defin sayısı üzerinden rapor tutmaz ölüm üzerinden rapor tutar. Bizdeki rapor ölüm raporudur. O cenaze başka yere gitse de İstanbul'da defnedilse de İstanbul'a sayılır" dedi.