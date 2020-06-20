Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasının ardından bölgeye telekonferans sistemiyle bağlandı ve barajın açılışını gerçekleştirdi. Açılış esnasında, reji ekrana barajın kış görüntülerini getirince Erdoğan uyarıda bulundu.

REJİ, KIŞ GÖRÜNTÜLERİNİ VERDİ

Barajın görüntülerinin ekrana verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı, "Öncelikle şöyle bir zoomlayalım. Baraj çevresini milletimize televizyon ekranlarından bir gösterelim" dedikten sonra ekrana kış ayında çekilmiş görüntü geldi.

ERDOĞAN'DAN UYARI GELDİ

Erdoğan kış görüntülerinin ardından rejiye uyarıda bulunarak, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından reji ekrana son zamanlarda çekilen görüntüleri getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Hükümete geldiğimizde 276 baraj vardı. Bugün ise, son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Sulama tesislerindeki sayıyı da 2 kattan fazla artırdık. Şehirlerimizi barajlarla donatarak milletimizin refah seviyesini yükselttik. Kars Barajı'nda geçen yıl su tutunmaya başlanmıştı. 541 bin dekar arazinin sıkıntısız bir mevsim geçirmesi planlandı. İnşa bedeli 330 milyon TL olan baraj, 1 yılda yapılan yatırımı 2 katıyla geri ödemiştir. Sulamalar ve diğer yatırımlarla bu projenin toplam maliyeti 2 milyar TL'yi bulacaktır. Ülkemize ve bölgemize büyük katkı sağlayacak bir eser ortaya çıktı.

"YÜZDE 4,5 BÜYÜME ORANI ELDE ETTİK"

Bu yatırımlar Türkiye'nin son 18 yılda geldiği seviyenin göstergesidir. Engelleme çabalarına rağmen dev projelerle ülkemizi geleceğe hazırlamayı sürdürdük. Biz büyüdükçe, güçlendikçe Türkiye'ye yönelik saldırılar arttı. 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüme oranını elde ettik. Ülkemize yönelik her saldırıda daha fazla tecrübe, daha fazla güç elde ettik. Ekonomide aldığımız önlemlerin etkilerini mayıs ayından itibaren görmeye başladık. Türk lirasını dünya çapında işlem gören istikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomide çok ciddi bir ivme bekliyoruz.

"TEMİZLİK, MASKE, MESAFE"

Son günlerde yayınlanan rakamlar salgınla mücadele mevzi kaybetmeye başladığımıza işaret ediyor. Salgının üstesinden gelmenin yolu, maske, mesafe ve temizlikten geçiyor. Bu sıralamayı baş harflerini anlamlı kılmak için küçük bir takdim tehir ile değiştirerek tekrarlamak istiyorum: 'Temizlik, maske, mesafe.' Yani tamam. İnşallah bu kurallara riayet ederek salgını gündemimizden çıkaracağımıza inanıyorum"