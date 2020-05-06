Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla işleri duran Serdar Ortaç, katıldığı canlı yayında ekonomik olarak zor durumda olduğunu hatta geçtiğimiz sene boşandığı Chloe Loughnan'nın nafakasını bile ödemekte güçlük çektiğini söyledi. Önceki gün Bebek'te görüntülenen şarkıcı, nafaka hakkındaki sorulara cevap verdi.

"ÇOK SIKILDIM"

Habertürk'te yer alan habere göre: İstanbul Bebek'te bisiklet kullanırken görüntülenen Serdar Ortaç, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Karantina sürecinden bahseden şarkıcı, Serdar Ortaç, "Bisiklet sürdüm, yoruldum. Arabamı çağırdım şimdi. Canlı yayınlara devam ediyorum. Çok sıkıldım" ifadelerini kullandı.

"CHLOE'NİN NAFAKASINI ÖDÜYORUM"

Geçtiğimiz günlerde "Ödeme yapamıyorum" diyerek ekonomik sıkıntı çektiğini belirten Ortaç, muhabirlerin "Maddi durumunuz kötüleşti. Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Chloe, 'Ne zaman paran olursa, o zaman öde' dedi. Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik. Zaten nafakasını ödüyorum."

EKONOMİK SIKINTI YAŞAMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz ay 2. Sayfa programının magazin müdürüyle görüntülü arama röportaj yapan Serdar Ortaç, aylık 120 bin TL kredi ödediğini ve bir kuruş bile birikiminin olmadığını söylemişti. Aylık 500 bin TL ödemesi olduğunu söyleyen Ortaç, eski eşinin nafakası hakkında da şunları söylemişti: "Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi."