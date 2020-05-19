Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran şahıs teslim oldu

İSTANBUL - Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıya silahlı saldırı düzenleyerek yaraladıktan sonra kaçan şahıs polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre silahlı saldırı Bağlarbaşı, Santral Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana gelmişti. Sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile bir şahıs tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli şahıs, fırıncılara 5 el ateş ederek K. B. ve U. B.'yi yaraladı. Şüpheli olay yerinde kaçarken mahalle sakinleri polise haber vermişti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü.

Öte yandan zanlı şahıs silahlı saldırının ardından bir müddet sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezine suç aleti silah ile birlikte teslim olurken, olay yerinde yapılan incelemelerde ise 5 adet boş mermi kovanına rastlandığı açıklandı.