Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 145. sokakta meydana gelen olayda, kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

RASTGELE ATEŞLENEN KURŞUNLAR GENÇ KIZA İSABET ETTİ

Rastgele ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, bu sırada ekmek almak için markete giden 15 yaşındaki genç kıza isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.