Ejder'in Öpücüğü filmi konusu nedir? Ejder'in Öpücüğü oyuncuları kim?
Ejder'in Öpücüğü, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Ejder'in Öpücüğü konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Ejder'in Öpücüğü filmi fragmanı da haberimizde.
Film takipçileri ''Ejder'in Öpücüğü özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ejder'in Öpücüğü filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.
EJDER'İN ÖPÜCÜĞÜ OYUNCULARI
Jet Li'nin başarılı oyunculuğu ile izleyene seyir zevki yaratan Ejder'in Öpücüğü filminin dev kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Jet Li — Liu Siu-jian
Bridget Fonda — Jessica Kamen
Tcheky Karyo — Jean-Pierre Richard
Max Ryan — Lupo
Ric Young — Bay Big
Burt Kwouk — Tai amca
Laurence Ashley — Aja
Cyril Raffaelli — İkiz
Didier Azoulay — İkiz
John Forgeham — Max
Paul Barrett — Pilot
Colin Prince — Lupo'nun asistanı
Vincent Glo — Pluto
Vincent Wong — Bakan Tang
Kentaro Sato — Chen
EJDER'İN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ KONUSU
Liu, Çin'in en başarılı ajanlarından birisidir. İnce bir dava için Roma'ya gönderilir. Richard bu davada deneyimleri ile Liu'ya destek verecektir, fakat Richard iyi bir karaktere sahip olmadığı için şehirde çaylak sayılan Liu'yu tuzağa düşürür ve katil zanlısı göstererek onu pisliğin içine atar.
Lui bu durumdan kurtulmaya çalışırken umulmadık bir zamanda Richard'ın fahişelik yapması için zorladığı Jessica ile tanışır. İki madur güçlerini birleştirerek Richard'a karşı intikam planlarını uygulamaya başlarlar.