Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0

Almanya Bundesliga'da 24. haftanın erteleme mücadelesinde Werder Bremen'e konuk olan Eintracht Frankfurt, rakibini 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte milli futbolcular Nuri Şahin ve Ömer Toprak, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Frankfurt temsilcisine galibiyeti getiren goller 61. dakikada Andre Silva ve 81 ile 90. dakikalarda Stefan Ilsanker'den geldi.

Bu galibiyetin ardından puanını 35'e çıkaran konuk ekip 11. sıraya yerleşirken, ev sahibi Werder Bremen ise 25 puanla kendisine 17. sırada yer buldu.