Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu

Van'da keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos dağına çarptı. İçerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, şehit olan 7 polisin ismini açıklayarak yakınlarına başsağlığında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağı'na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

KAHRAMANLARIN FOTOĞRAFLARINA YER VERİLDİ

Paylaşımda ayrıca kazada hayatını kaybeden şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay, şehit uçak teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram ve şehit polis memuru Burak Derya'nın fotoğraflarına yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envantere kayıtlı olan uçağın 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilmeyi teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktığını söyledi.

"7 KAHRAMAN EVLADIMIZI KAYBETTİK"

Uçakta 2'si pilot 7 emniyet mensubunun bulunduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:"Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken havalimanıyla, kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler. Şu an oradalar, biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."

KAZA KIRIM EKİBİ BÖLGEDE

Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine gelerek çalışmalara başladı. Van'da, keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağının Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğü bölgede çalışmalar devam ediyor.Gece 03.00 sıralarında enkazın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi de insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

BAKAN SOYLU KAZA YERİNDE İNCELEME BULUNDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağının Van'da keşif uçuşu görevini tamamladıktan sonra Ferit Melen Havalimanı'na dönerken kırıma uğraması sonucu Ankara'daki programını keserek uçakla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından olay yerine hareket etti. Bakan Soylu ile birlikte Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbey, İl Jandarrma Komutanı Yüksel Yiğit, saat 05.00 sıralarında iki helikopterle, keşif uçağının kırıma uğradığı Gevaş ilçesine giderek enkazın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI

Bakan Soylu, beraberindeki sivil ve askeri yetkililerle birlikte kaza bölgesinde inceleme yapan görevlilerden bilgi aldı. Bu arada kırıma uğrayan keşif uçağının parçalarının geniş bir alana yayıldığı öğrenildi. Bölge güvenlik güçleri tarafından çevrilirken, çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

ŞEHİT CENAZELERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

Kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı keşif uçağında şehit olan emniyet mensubu 2 pilot ve 5 personelin cenazeleri, helikopterle olay yerinden alınarak Van'daki hastaneye getirildi. Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit polis memurlarının naaşları Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.