Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek

TFF 2. Lig'de en yakın rakibine 10 puan fark atarak kalan 6 haftada şampiyonluğun en iddialı ekibi olan Yılport Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Sports Tv yayınında gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

"Samsunspor'un yeri Süper Lig. Ertuğrul hocam inanıyor, ben inanıyorum, tüm Samsun halkı kenetlenmiş durumda." açıklamalarını kaydeden Yıldırım, hedeflerinden ve projelerinden bahsetti.

"SAMSUNSPOR'UN ÖNÜ KESİLİRSE, FUTBOLDAN ÇEKİLİRİM"

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsunspor'un önü kesilirse açık ve net söylüyorum ben futboldan çekilirim takımı da aldığım yerde bırakırım. Sonra ne olur bilmiyorum. Altyapıya 25 milyon liralık yatırım yapıyorum. Böyle bir yatırıma inanmış bir başkan olarak ve açık ara şampiyonluğa giden takımı böyle bir karar alıp ligi iptal ederlerse Türk futbolunda kara bir gün olur." sözlerini kaydetti.