Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım

Türk futbolunun efsanevi isimlerinin başında gelen Tanju Çolak, Baltalimanı'nda, Bentonit Kili olan Medikil'in tanıtımını gerçekleştirdi.

Firma sahibi Hamit Tecer'in evsahipliğinde gerçekleşen lansmanda konuşan Çolak, "56 yaşındayım. Futbolu bırakalı 25 yıl oldu ama bentonit kili gibi doğanın mucizesini kullandığım için şuan yeşil sahalara çıksam emin olun ki birçok futbolcudan daha iyi futbol oynarım" dedi.

"PARA ALMADAN OYNADIM"

Uzun zamandır kullandığı ve yenilenmenin sırrı olarak sevenleriyle paylaştığı Bentonit Kili, uzmanlar tarafından Koronavirüs içinde önerildiğini duyan Tanju Çolak, içilebilir medikili 'doğanın mucizesi' olarak tanımladı.

Geleneksel tıpta ve özellikle Osmanlı döneminde salgın hastalıklarla baş etmede kullanıldığı bilinen Bentonit Kili'nin zararlı bakteri ve virüsleri vücuttan attığı da söyleyen Tanju Çolak, "Ben aylardır bunu kullanıyorum. İnanın inanmasam bu reklam filminde oynamazdım. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bu reklam filminden para almadım. Para almamamın sebebi Bentonit'e inandığım için almadım. Bu doğanın mucizesi ve bunun herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

ALTIN KRAMPONA ÖZEL KORUMA

Lansmana altın kramponuyla katılan Tanju Çolak, "Maalesef kramponun iki vidası çalındı. Bende böylesine özel bir organizasyona katılırken, güvenlik önlemi alma gereksinimi hissettim. Bu altın krampon herkese nasip olmaz" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ AİLEME ADADIM"

Futbolu kadar aşk hayatıyla da bir döneme damgasını vuran Çolak, "Eski defterleri hiç açmayın arkadaşlar. Ben artık evcimen bir insanım. O defterleri kapatalı çok oldu. Kendimi aileme adamış bir adamım" diye konuştu.